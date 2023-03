Sensibilizzazione a colpi di fotografie per l'iniziativa “Rappresentiamo l'autismo”

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che ricade il 2 aprile, torna l'iniziativa promossa da “LiberaMENTE APS – Professionisti dell'età evolutiva” a Fondi e in tutti i comuni del distretto sociosanitario LT4.

Dopo l'idea di portare i ragazzi di sette cittadine pontine a disegnare la propria visione di questo diffusissimo disturbo del neurosviluppo tramite il disegno, quest'anno si cambia arte.

Per la terza edizione di “Rappresentiamo l'autismo”, strutture educative di ogni ordine e grado, scuole, centri diurni e cooperative si stanno infatti concentrando sullo straordinario potere della fotografia.

Le esposizioni delle opere realizzate si terranno sabato e domenica, sia a Terracina (FabLab dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) che a Fondi (stessi orari nei locali della Giudea).

Doppia premiazione, con la partecipazione straordinaria del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni, in programma domenica 2 aprile, prima alle 15:00 a Terracina e poi alle 16:30 a Fondi, in entrambi i casi nelle location scelte per le esposizioni.

L'iniziativa è patrocinata da tutti i Comuni del Distretto LT4 ossia Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina e dal Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio.

Per amplificare il messaggio di sensibilizzazione, come ormai avviene da diversi anni, il Castello di Fondi e i monumenti simbolo degli altri sei comuni del distretto, a partire dal 2 aprile e per una settimana, saranno illuminati di blu. Diverse cittadine organizzeranno anche iniziative sportive finalizzate all'inclusione.

Al termine delle premiazioni, alle quali parteciperanno anche l'eurodeputato Salvatore De Meo, il vice sindaco Vincenzo Carnevale e l'assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino, si terrà un aperitivo di beneficenza presso il locale Co.Co.