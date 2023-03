Il 22 e 23 aprile si disputerà il "Trofeo Città di Fondi" sfida interregionale under 15 di basket

Proseguono i grandi eventi promossi nell'ambito del programma “Fondi città europea dello sport 2023”. Dopo le importanti competizioni dei mesi scorsi, torna in scena il basket con un torneo nazionale under 15. Il “Trofeo Città di Fondi”, valido come coppa Lazio 2023, si terrà il 22 e il 23 aprile e vedrà sfidarsi i più talentuosi e promettenti atleti provenienti da Lazio, Campania, Puglia e Calabria.

Le gare si disputeranno tra il Palazzetto dello Sport e il Palavirtus secondo il seguente calendario:

Sabato 22 aprile

16:00 - Gara 1: Lazio vs Campania – Palazzetto dello Sport

18:00 - Gara 2: Puglia vs Calabria – Palazzetto dello Sport

Domenica 23 aprile

9:39 - Vincente gara 1 vs perdente gara 2 (Palazzetto)

9:30 - Vincente gara 2 vs perdente gara 1 (Palavirtus)

14.30 - Perdente gara 1 vs perdente gara 2 (Palazzetto)

16:30 - Vincente gara 1 vs vincente gara 2 (Palazzetto)

18:00 - Premiazioni

È con grande orgoglio - commenta il sindaco Beniamino Maschietto - che ospitiamo a Fondi questo torneo nazionale di basket. Una gara molto attesa che da una parte avvia la stagione delle grandi competizioni nella nostra città, dall'altra promuove e valorizza lo sport tra i giovani, in una fase in cui l'attività fisica è in grado di forgiare la mente e lo spirito accompagnando i ragazzi in quel delicato passaggio tra l'adolescenza e la maturità. Non posso che dare il benvenuto a tutti con l'auspicio che, tra una partita e l'altra, i vari atleti possano godere di momenti di svago e divertimento nella nostra bellissima città.

Con questo evento – aggiunge l'assessore allo Sport Fabrizio Macaro - Fondi si conferma sempre più una città di riferimento per quanto riguarda il mondo del basket. Ospitare un torneo nazionale, con talentuosi e promettenti atleti provenienti da ben quattro regioni, è per noi motivo di prestigio e orgoglio. Invitiamo la cittadinanza e tutte le famiglie degli atleti provenienti da Campania, Puglia e Calabria a partecipare alle varie sfide che si disputeranno tra il Palavirtus e il Palazzetto dello Sport e a fare il tifo per questi giovani, determinati a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nel mondo del basket nazionale.



L'evento è promosso dal Comune di Fondi, nell'ambito del programma Fondi Città europea dello Sport 2023, con il patrocinio della Regione Lazio, della Federazione Italiana di Pallacanestro, del Coni Lazio, del Mof e della Banca Popolare di Fondi, la collaborazione del Comitato di Fondi della Croce Rossa Italiana e il supporto del camping Le Dune.

Media partner di tutti gli eventi sportivi del 2023 Radio Show Italia 103.5.