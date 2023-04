Sabato 8 il 1Â° Torneo di Calcio a 5 femminile giovanile al Palazzetto dello Sport

Tutto pronto per il 1° Torneo di Calcio a 5 femminile organizzato dall'Asd Vis Fondi. L'appuntamento, con uno dei primi eventi in rosa promossi nell'ambito del programma Fondi città europea dello Sport 2023, è per sabato 8 aprile, a partire dalle ore 9:00, presso il Palazzetto dello Sport.

Il quadrangolare vedrà affrontarsi, oltre alla Asd Vis Fondi, le compagini della Asd Giovenzano, la Us Cures Cs e il Forte Colleferro.

La mattinata dedicata al Calcio a 5 femminile si concluderà alle 13:30 con le premiazioni e il saluto del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto.

La società Vis Fondi – commenta Emilio Cibelli, mister della squadra organizzatrice dell'evento che milita in Serie A1 - è fiera di presentare questo evento che darà la possibilità alle nostre ragazze e alle giocatrici delle squadre ospiti di confrontarsi con altre talentuose avversarie laziali. Inoltre sarà una giornata di festa e di aggregazione tramite lo sport che sono poi i valori del titolo Città Europea dello Sport di cui Fondi ha l'onore di fregiarsi.

Per info asdvisfondi@gmail.com o 3428008776 (Mister Emilio Cibelli). Media partner del programma "Fondi Città Europea dello Sport 2023" Radio Show Italia 103.5.