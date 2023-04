Commissione Trasparenza: saltata anche la seconda convocazione

È saltata anche in seconda convocazione la Commissione Consiliare Trasparenza prevista per questa mattina. L'assenza di massa della maggioranza che sostiene il Sindaco Maschietto ha fatto mancare il numero legale e di fatto non ha permesso lo svolgimento dei lavori.



L'accaduto ha scatenato la protesta del Comitato e dei Cittadini presenti che hanno affisso in Aula Consiliare manifesti di dissenso e sconcerto rispetto a questa discutibile scelta che ha privato tutti di una occasione di approfondimento e chiarezza sul progetto di realizzazione di un impianto di cremazione adiacente al Cimitero.



Il Presidente del Comitato, Paolo De Bonis, negli stessi momenti si è recato presso il Protocollo per depositare le prime 2500 firme a sostegno della Petizione Popolare che chiede a Sindaco e Giunta la revoca degli atti amministrativi propedeutici alla realizzazione dell'opera.