LunedÃ¬ 17 la premiazione del "Concorso di idee per la valorizzazione del Lago di Fondi"

Prosegue l'iter del Concorso di idee per la valorizzazione del Lago di Fondi. Dopo il verdetto insindacabile della giuria e la pubblicazione della graduatoria dei vincitori, lunedì 17 aprile, alle 16:00, i progetti saranno presentati alla città.

I lavori si terranno presso l'auditorium della Banca Popolare di Fondi (via Appia lato Monte San Biagio, km 118.600), dove sarà possibile proiettare i progetti in formato maxi e ascoltare anche gli interventi dei progettisti esteri in video collegamento.

Dopo i saluti del padrone di casa, il presidente dell'istituto di credito Antonio Carroccia, l'incontro entrerà nel vivo con la presentazione a cura del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall’architetto di Reggio Emilia Elena Varini, e dai colleghi Enrico Turini e Massimiliano Magini, che si sono aggiudicati un premio in denaro di 30mila euro.

Seguiranno poi le presentazioni del 2°, 3°, 4°, 5° e 6° progetto che resteranno comunque di proprietà dell'Ente il quale potrà negli anni a venire decidere di realizzarli.

I vincitori saranno premiati dai sindaci di Fondi e Monte San Biagio Beniamino Maschietto e Federico Carnevale che, grazie a questo concorso, ambiscono a valorizzare il grande lago falciforme che le due cittadine condividono.

A spiegare i dettagli del concorso di idee e dell'iniziativa, l'assessore all'Urbanistica Claudio Spagnardi che illustrerà alla cittadinanza l'importanza, la complessità e la lungimiranza dell'iniziativa.

Dopo i saluti del senatore Claudio Fazzone, dell'eurodeputato Salvatore De Meo, del consigliere provinciale Vincenzo Mattei, del presidente della commissione competente Giulio Cesare Di Manno, prenderanno la parola il presidente di giuria nonché dirigente del settore Urbanistica del Comune di Fondi, l'architetto Bonaventura Pianese, il direttore del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Lucio De Filippis e il presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest Lino Conti.

Realtà, queste ultime, che con un membro in giuria hanno contribuito alla selezione degli elaborati migliori.

Emozionati i sindaci di Fondi e Monte San Biagio che vedono nel concorso di idee una grande opportunità per l'intero territorio.