Domenica 23 aprile la quinta edizione dello Street Food

Torna a gran richiesta, e dà il via alla stagione dei grandi eventi en plein air, lo Street Food Città di Fondi, a tutti gli effetti ormai divenuto un festival amato da ragazzi e piccini, famiglie e amanti delle golosità da strada.

La spring edition 2023, quinta edizione di un appuntamento ormai attesissimo dall'intero comprensorio, si terrà domenica 23 aprile e segnerà l'arrivo dei primi flussi turistici in città. Sono infatti già molti coloro che, incoraggiati dalle miti temperature in arrivo, dal ponte lungo e dalla ricca programmazione del Festival, si stanno già organizzando per trascorrere il weekend a Fondi.

Ma veniamo alla programmazione che, in questa quinta edizione, riguarderà ben tre piazze.

PIAZZA G. MATTEOTTI (All'ombra del Castello)

11.00 - The Wise Band (Musica rock, blues, soul e funky)

12.30 - Aperitivo con intrattenimento musicale

15.30 - Esibizione scuola Joydance di Antonella Monforte

16.30 - Esibizione scuola di ballo Star Dance di Sara Fiore

18.30 - Esibizione band Ale 4 et Blues Band

20.30 - Spettacolo comico di Marco Tana

22.00 - 50 special - Concerto cover band Cremonini

00.00 - Dj Nicola Rosa

PIAZZA DUOMO (San Pietro)

12.00 - La tribù di Jovanotti - Concerto cover band Jovanotti

13.30 - Aperitivo con intrattenimento musicale

16.00 - Vinyl dj set by Fritto Funk

19.00 - Band Moon Vibes

22.00 - Concerto band Ermendada

00.00 - Dj set by Lost in the week

PIAZZA DELLA REPUBBLICA (Santa Maria)

Dalle 11:00 per tutto il giorno - Giochi gonfiabili

Dalle 11:00 per tutto il giorno - Laboratori creativi

Dalle 11:00 per tutto il giorno - Trucca-bimbi

Dalle 11:00 per tutto il giorno - Baby dance

17.30 - spettacolo artisti di strada

19.30 - spettacolo artisti di strada

Il team organizzativo, guidato dal presidente dell'Associazione Utopia Antonio Simonelli, ha lavorato sodo per aggiungere una terza piazza alla mappa dell'evento e offrire una giornata di svago e divertimento ai più piccoli della città. Un'area a misura di bimbo, quindi, con gonfiabili, mascotte, truccatrici e animazione a ingresso gratuito.

Eventi e golosità dalle prime ore del mattino fino a notte fonda anche nelle altre due piazze. Il tutto, naturalmente, allo scopo di coinvolgere il maggior numero di persone che potranno scegliere, in base ai propri gusti, location, orario e genere musicale. Grande novità di questa quinta edizione sarà la comicità di Marco Tana per un prime time che regalerà risate e spensieratezza a tutta la città.

Lo scopo, del resto, non è soltanto quello di offrire una giornata di svago e divertimento ma anche di attrarre turisti e visitatori nel bellissimo centro storico di Fondi e far scoprire loro specialità tipiche, scorci e attrazioni culturali che forse ancora non conoscono. Tra un drink, un dessert o un cartoccio di pesce fresco, sarà possibile passeggiare tra i vicoli del centro storico, accompagnati da buona musica e un'atmosfera di festa.

Questo anche il motivo per cui il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e gli assessori al Turismo e alle Attività Produttive Vincenzo Carnevale e Stefania Stravato credono fortemente in un evento ormai giunto alla sua quinta edizione.