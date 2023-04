Il capogruppo Ciccone presenta la Mozione di Fondi Vera in vista del Consiglio Comunale di VenerdÃ¬

Per costruire una Città di tutti, una Città per tutti, abbiamo bisogno di dialogo e confronto, di abbattere barriere, di accorciare distanze e riempire spazi, includere e condividere le esperienze - dichiara Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera.

Le persone con disabilità hanno diritto ad una vita sociale ed all’inclusione della stessa in tutti i rapporti sociali, come strumento di effettiva salvaguardia dell’equilibrio fisico e psichico ed è dovere di un’Amministrazione Comunale adoperarsi per migliorare la qualità della vita dei Cittadini, soprattutto quelli con disabilità. Noi ne siamo convinti ed è per questo che abbiamo presentato tale proposta.

Nel Consiglio Comunale di Venerdì mattina sarà discussa anche la Mozione che ho depositato a nome di Fondi Vera per istituire una Consulta Comunale per la Disabilità, organismo di partecipazione, consultazione, informazione, proposizione sulle attività e sui programmi riguardanti i soggetti con disabilità fisica, psichica e relazionale, i caregiver familiari e le famiglie - commenta Ciccone.

L’istituzione di una Consulta favorirebbe la creazione di una rete sociale tra tutte le realtà operanti sul territorio e garantirebbe un confronto e dialogo tra il mondo dell’associazionismo, dei genitori di soggetti fragili, delle istituzioni scolastiche e l’Amministrazione Comunale ma anche il Distretto Socio Sanitario LT4 di cui siamo Capofila. Con l’obiettivo di promuovere iniziative volte alla realizzazione di un ambiente (inteso nella sua accezione più ampia: edifici, spazi architettonici ed urbanistici, mezzi di trasporto pubblico, scuola, ambiente lavorativo, luogo abitativo, luoghi di interazione sociale e ricreativa) che garantisca ad ognuno l'esercizio autonomo di attività indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psicofisiche e sensoriali.

Alla nostra Città non potrebbe che fare bene. Confidiamo nella più totale condivisione.