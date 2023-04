Sperlonga: sabato 22 aprile la “Festa del Volontariato”

Associazioni di volontariato in festa a Sperlonga, con una iniziativa di beneficienza per favorire l’acquisto di una ambulanza per il Borgo. A organizzare l’evento è l’Associazione Croce D’Oro del Sud Pontino, con il patrocinio del Comune di Sperlonga e del Consorzio Sperlonga Turismo.

Sperlonga è viva 365 giorni all’anno, e si tratta – dicono i promotori - di donare alla città uno strumento indispensabile di sicurezza ed emergenza. Tanti di noi hanno sperimentato negli scorsi anni sulla propria pelle cosa vuol dire avere bisogno di un trasferimento d’urgenza, di un soccorso immediato. Un luogo come Sperlonga deve potersi dotare di un veicolo all’avanguardia e crediamo che gli stessi cittadini, insieme ai turisti possano fare la differenza e regalare un’ambulanza alla comunità.

Il programma dell’evento, aperto a tutti, prevede a partire dalle 18 di sabato 22 aprile in piazza Torre Truglia, alcune postazioni dove i rappresentanti delle associazioni di volontariato locale prepareranno piatti caldi e freddi da consumare sul posto. La manifestazione prevede anche un intrattenimento musicale con balli, organizzato da Mister Gerardo la Rocca, “K-Dj Angel e Max”.

La “festa del Volontariato” vede impegnati, oltre alla Croce Doro del Sud Pontino, le associazioni Avis Sperlonga, Caritas, Il Centro Giovani, La Corale San Michele Arcangelo, il gruppo de “Il Coretto della domenica”, il Comitato Festeggiamenti locale, il gruppo delle Catechiste ed il Centro Anziani Sperlonga.

Acquistando le preparazioni culinarie si contribuisce al fondo per l’acquisto di un’ambulanza a Sperlonga. Chi non potrà intervenire di persona potrà comunque aiutare il Borgo appoggiando l’iniziativa e donando ciò che può. Si può fare accedendo al servizio tramite il QR Code presente sulla locandina della manifestazione, oppure domando attraverso i canali ufficiali aperti dai volontari. Si può fare così:

Tramite PayPal, all’indirizzo:

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=C79UFS2V6MNHS

Con un bonifico, intestato a:

ASSOCIAZIONE CROCE D’ORO SUD PONTINO

BANCA POPOLARE di FONDI - IBAN: IT25G0529674150CC0040017797

Causale: “UN’AMBULANZA PER SPERLONGA”.