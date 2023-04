Domani incontro formativo dell'ITS Academy Bio Campus incontro con la partecipazione dell'europarlamentare De Meo

Food Law e principi di legislazione alimentare: questo il tema al centro dell’incontro formativo promosso dall’ITS Academy Bio Campus che si terrà domani a Palazzo Caetani a Fondi.

Gli allievi del corso “Manager della ristorazione”, diretto da Fausto Ferrante, assisteranno domani mattina ad una lezione diversa dal solito e non solo per la splendida location.

Durante l’evento interverrà infatti l’europarlamentare Salvatore De Meo, membro della Commissione Europea per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, che da anni rappresenta a Bruxelles l’Italia, le sue imprese e i suoi cittadini, dando voce alle loro esigenze.

Negli ultimi cinquanta anni in Europa e in Italia il concetto di sicurezza alimentare è diventato un principio irrinunciabile tanto per il produttore, quanto per il consumatore finale: l’incontro sul tema sarà l’occasione per parlare dei regolamenti europei sulla rintracciabilità e sull’igiene degli alimenti, senza tralasciare il nutriscore, l’etichettatura e i materiali a contatto con gli alimenti.

Per l’avvocato Daniela De Bonis che terrà la lezione di domani al Castello di Fondi:

Sarà un onore avere con noi l’onorevole De Meo perché attraverso la sua esperienza consolidata fornirà preziose informazioni agli allievi dell’Academy Bio Campus e a tutti coloro che vorranno assistere perché l’incontro di domani, ricordiamolo, è aperto a tutti.

L’appuntamento è alle 10:00 nella Sala Conferenze di Piazza della Repubblica.