L'evento "Festival del Magazzino 2023" di sabato scorso presso il Centro multimediale Dan Danino Di Sarra

Si è svolta sabato 29 aprile presso il Centro multimediale Dan Danino Di Sarra a Fondi la quinta edizione del Festival del Magazzino, kermesse canora organizzata dall’A.P.S. il Magazzino Fondi per valorizzare i giovani cantanti – e non solo – della città, nonché dei paesi limitrofi. Tre ore piene di musica e di spettacolo, che si sono concluse con la vittoria di una band giovanissima.

Per la prima volta nella sua breve storia, l’Associazione di Promozione Sociale “il Magazzino Fondi” ha organizzato un piccolo evento di musica dal vivo che, nonostante i limiti organizzativi e di budget, ha riscosso il favore del pubblico e dei cantanti in gara, alcuni dei quali erano alla prima esibizione dal vivo. Il sodalizio presieduto da Paolo Campobasso ha portato sul palco del Festival dieci cantanti, di Fondi e non solo. Ad aggiudicarsi la vittoria, infatti, è stato il trio Vizzino e la speranza, originario di Latina e composto da Mattia Malagola, Francesco Miletta e Maurizio Vizzino; quest’ultimo è anche autore del brano, inedito, che i tre hanno portato in gara, dal titolo “Scuse di un ipocrita”.

Altro talento emergente è Dario Pietrosanto, diciannovenne chitarrista, cantante ed autore di musica e parole delle proprie canzoni, che dal palco del Festival ha annunciato l’imminente partecipazione ad un contest ben più importante quale è “Sanremo NewTalent”, il concorso canoro più seguito in Italia dai talenti emergenti, che si svolgerà a Rimini dal 25 al 28 settembre prossimo: una bella occasione per vedere un ragazzo di Fondi partecipare ad una kermesse di livello nazionale. Un momento molto intenso e romantico è stato quello della sua esibizione sulle note di “Tango” di Tananai.

Direttamente da Sonnino, invece, Maria Assunta Tatarelli ha realizzato un’altra esibizione degna di nota: cantando Pack up di Eliza Doolittle, ha anche realizzato una coreografia, insieme ad Alessia Conti e Teodora Rossana Iannone. Proprio Teodora è uno dei talenti più completi: dopo aver ballato, nella stessa serata ha partecipato anche lei alla gara con Il pagliaccio di Cesare Cremonini, cantando e suonando la tastiera, oltre ad aver avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’evento.

La ricca scaletta della serata ha spaziato tra i vari generi musicali, accontentando tutti i gusti: dai grandi cantautori italiani (Riccardo Iannone ha cantato una raffinata versione chitarra e voce di Rimmel; Piergiorgio Di Biasio invece In questo mondo di ladri) all’eleganza soul di Natalia Coutinho Costa che ha interpretato Set fire to the rain di Adele, passando per il pop di Vamos a bailar (Francesco Antonelli & Lorenzo Cammisola) e Ringo Starr (Ernesto Melfi), fino ad arrivare alla simpatia neomelodica di Bambola, magistralmente eseguita da Piergiorgio Pernarella.

A riempire ulteriormente la serata ci hanno pensato i Birra gratis, band strettamente legata all’associazione e formata da Piergiorgio Pernarella, Davide Stravato, Dario Pietrosanto, Paolo Campobasso e Leandro Dinia. Già attivi da qualche anno con dei live nei locali di Fondi e dintorni, i Birra gratis hanno eseguito una parte del loro repertorio, che spazia tra tutti i successi della musica italiana, dagli anni Sessanta fino alle canzoni del momento.

È importante sottolineare che il Festival del Magazzino – chiamato così perché la prima edizione si svolse in un magazzino - è un evento organizzato per i giovani dai giovani: lo staff è interamente costituito da ragazzi under 30, che hanno messo su uno spettacolo di tre ore contando solo sulle proprie forze e utilizzando le proprie attrezzature e le proprie conoscenze, senza alcun aiuto dall’esterno. I risultati soddisfacenti della serata lasciano ben sperare in vista della prossima edizione, che punta ad ingrandire ulteriormente la partecipazione di cantanti e pubblico, con la volontà di far diventare il Festival del Magazzino un punto di riferimento per tutti gli interpreti alle prime armi o anche solo per coloro che vogliono provare l’ebbrezza di esibirsi su un palco.

Per chi fosse interessato, sui canali social de il Magazzino sono disponibili foto e video della serata.