Successo per l'edizione primaverile dello Street Food Festival: si pensa già alla prossima edizione

A distanza di una settimana dall'edizione primaverile dello Street Food Festival, è ancora vivo l'entusiasmo per la manifestazione che ha dato ufficialmente il via alla stagione degli eventi estivi.

Tra le novità accolte positivamente dai visitatori, l'area gioco per bambini allestita da Candyland in Piazza della Repubblica e animata da mascotte, truccabimbi e artisti di strada.

Particolarmente apprezzati anche l'Happy Bar, un bellissimo esempio di inclusione, che ha

divertito i protagonisti, servito sorrisi prima che cocktail e bevande e arricchito il festival in tutte le accezioni del termine, e il gazebo a cura dei ragazzi del centro diurno “L'Allegra Brigata”, che hanno servito muffin salati e tanta energia positiva.

Migliaia le persone che, nel corso dell'intera giornata, hanno preso parte all'evento con buona musica di ogni genere, specialità gastronomiche da gustare passeggiando, drink e intrattenimento comico.

Il presidente Antonio Simonelli dell'Associazione Utopia e tutti i ragazzi che con impegno e organizzazione hanno fatto funzionare la macchina organizzativa si stanno già preparando per la seconda edizione dell'anno, con buone probabilità prevista nel mese di luglio.



Cogliamo l'occasione per far sapere a tutte le attività, alle band e agli artisti – anticipa Simonelli – che chi volesse partecipare può scrivere all'indirizzo e-mail utopiaets@gmail.com. Sembra presto ma dietro un evento del genere c'è un'organizzazione molto complessa che parte mesi prima. Voglio inoltre ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa: le attività, i collaboratori, l'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto le famiglie, i giovani e i bambini che, partecipando, hanno animato la festa e dato vita al cuore della nostra città.

Grande soddisfazione per le presenze turistiche e per l'organizzazione è stata espressa anche dal sindaco Beniamino Maschietto, dagli assessori tutti e dal delegato al centro storico Cristian Peppe, sin dalla prima edizione promotore di uno degli eventi più attesi dell'anno, tanto per le attività quanto per chi vi partecipa al solo fine di divertirsi e trascorrere una giornata all'insegna del

divertimento e della spensieratezza.