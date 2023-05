La prima giornata di partecipazione del Centro agroalimentare all'ingrosso al Macfrut Fiera

Macfrut Fiera è iniziata nel migliore dei modi per Mof. Il Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi, presente a Rimini con un proprio stand, oltre a mettere in mostra le proprie eccellenze e competenze, ha fortemente indirizzato la propria adesione alla fiera internazionale dell’ortofrutta come momento di incontro, confronto e dibattito sui temi dell’economia della filiera di settore, nei tre giorni che vedranno Rimini al centro delle attenzioni degli addetti ai lavori e non solo.

In questa ottica la stretta di mano e lo scambio di battute tra il direttore Roberto Sepe e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e la lunga permanenza presso lo stand Mof di personalità quali il presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini e il presidente di Fedagro Valentino di Pisa, che a lungo hanno dialogato con l’amministratore delegato del mercato fondano Enzo Addessi, sono testimonianza chiara della centralità del Mof nel comparto ed assumono una particolare importanza.

Macfrut è un evento straordinario che compie 40 anni: sono una bella data che fa scavallare nella vita e si passa a una seconda fase. Quarant'anni di successo. Un evento in costante crescita con questa edizione che si prospetta riuscitissima, vede la partecipazione di tanti imprenditori italiani e di tanti imprenditori stranieri che vengono a vendere e poi, mi dicono, comprano più di quello che vendono.

Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine del convegno inaugurale del salone internazionale dell'ortofrutta in programma a Rimini fino al 5 maggio.

60mila metri quadrati, 35 aree espositive, boom di presenze estere, questi i numeri della kermesse che, come detto, quest’anno spegne ben 40 candeline. Il Mercato Ortofrutticolo di Fondi, dal canto suo, sarà presente alla fiera con il proprio stand (padiglione B3 stand 113). Una partecipazione resa possibile anche grazie all’adesione delle aziende Eureka, Magliozzi, Royal Fruit e Vaccaro.