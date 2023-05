Domenica mattina il gazebo di Fondi Vera sarÃ  in Via Marconi nel cuore dello storico quartiere Porta Roma

Dopo le tappe di San Magno, Piazza Matteotti, Campo Boario, Portone della Corte, Mercato domenicale e Querce, Domenica 7 Maggio Fondi Vera sarà tra la gente di Porta Roma, con un Gazebo in Via Marconi, all’imbocco del Corso, dalle ore 10 alle ore 13.

Quella di Porta Roma è indubbiamente una delle tappe più importanti nel nostro tour dei quartieri cittadini. E non solo perché a pochi passi da Via Marconi c’è la nostra Sede, ma anche e soprattutto perché in questa zona c’è bisogno della presenza della Politica, c’è bisogno di ascoltare le idee della gente, suggerimenti, eventuali critiche, proposte per migliorarne la vivibilità - commenta il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.