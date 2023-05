Dal 12 maggio torna la ztl in Piazza Duomo

Dopo la sperimentazione dello scorso anno, torna in via definitiva la ztl in Piazza Duomo, tanto apprezzata nel corso dell'estate 2022 da attività, turisti e cittadini.

Come deliberato dalla giunta comunale nella giornata di ieri, la nuova viabilità prevede disposizioni invernali, in vigore dal primo ottobre al 31 maggio, e disposizioni estive, in vigore dal primo giugno al 30 settembre.

Dall' 01/10 al 31/05

Venerdì e sabato piazza Duomo sarà chiusa al traffico dalle 20:30 alle 3:00

Domenica e festivi piazza Duomo sarà chiusa al traffico dalle 8:00 alle 3:00

Dal' 01/06 al 30/09

Dal lunedì al sabato piazza Duomo sarà chiusa al traffico dalle 20:30 alle 3:00

Domenica e festivi piazza Duomo sarà chiusa al traffico dalle 8:00 alle 3:00

Il provvedimento, con parere favorevole del dirigente del settore Giuseppe Acquaro, entrerà ufficialmente in vigore da venerdì 12 maggio 2023. L'apposita segnaletica, posizionata dal locale comando di Polizia Municipale, indicherà agli automobilisti la nuova viabilità.

L'estensione dell'area pedonale del centro – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è un argomento molto sentito dalla cittadinanza. La sperimentazione dello scorso anno ha portato buoni frutti e così, come anticipato, abbiamo deciso di rendere il provvedimento definitivo. In giunta, la proposta pervenuta dal vice sindaco Vincenzo Carnevale, che ha collaborato con i delegati al Centro Storico e alla Viabilità Cristian Peppe e Piero Parisella ha subito trovato tutti d'accordo.