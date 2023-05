Dal 16 al 23 maggio le opere del professor Gaspare Elios Russo in esposizione al Castello Caetani

Arte, beneficenza, solidarietà: sono i valori della mostra promossa dall'A.N.Di.P. (Associazione Nazionale Dialisi Peritoneale) “Enzo Siciliano” che sarà visitabile presso la sala espositiva del Castello Caetani dal 16 al 23 maggio.

Per una settimana, negli orari di apertura del museo civico (10:30/12:30 - 18:30/20:30), sarà possibile ammirare le opere del professor Gaspare Elios Russo che si è già distinto in città anche per iniziative di informazione e sensibilizzazione dedicate alla cittadinanza e alle scuole.

Il taglio del nastro è in programma martedì pomeriggio, alle ore 18:30, alla presenza del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto.

Le litografie dei quadri esposti saranno inoltre poste in vendita a scopo benefico con un contributo volontario che sarà interamente devoluto alla Unità operativa complessa di Nefrologia dell'ospedale “Dono Svizzero di Formia”. La raccolta, che ha lo scopo di finanziare e supportare i cosiddetti caregiver per la dialisi domiciliare assistita, si propone nello specifico di tendere la mano ai pazienti fondani in cura presso il nosocomio formiano.

L'esposizione gode del patrocinio dell'Università della Terza età e del Comune di Fondi.