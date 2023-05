Conferita la Bandiera Blu per il terzo anno consecutivo

Il Comune di Fondi si aggiudica per il terzo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. A ritirare il vessillo, questa mattina, presso la sala convegni del CNR a Roma, il sindaco Beniamino Maschietto.

Passo dopo passo – commenta il primo cittadino – stiamo lavorando sodo per portare avanti un progetto a lungo termine: un programma articolato e complesso che spazia dalle piccole iniziative di sensibilizzazione ambientale alle grandi opere come parcheggi, infrastrutture e servizi che richiedono tempi più lunghi di progettazione ancor prima che di realizzazione. Mi riferisco, per esempio, all'imminente apertura di un nuovo accesso al mare e alla realizzazione di 22 nuovi parcheggi (più un posto disabili e tre stalli per motocicli) in località Torre Canneto o al completamento della pista ciclabile al Salto di Fondi.

Ma non solo, mi riferisco anche all'allargamento della carreggiata con contestuale incremento di parcheggi in zona Capratica, opera recentemente inserita nel programma triennale delle opere pubbliche che però richiederà tempi più lunghi o alla realizzazione di nuovi stalli in sinergia con l'Astral lungo la Flacca. Stiamo inoltre lavorando al mantenimento degli standard di qualità delle acque, già ritenute eccellenti in cinque punti di campionamento su sei su una superficie di quasi 11 km. Altre piccole ma significative novità sono, sicuramente, l'istituzione di spiagge libere a tutela integrale presso le quali non sarà concesso introdurre plastica, l'installazione di isole ecologiche che tenderanno la mano agli operatori balneari in fase di raccolta dei rifiuti e l'acquisto di pattini e torrette che ci consentiranno di ridurre i costi annuali di noleggio. Un programma di rilancio complesso che, naturalmente, richiede tempo ma che sta procedendo speditamente grazie anche al supporto e alla collaborazione degli operatori del settore e dei balneari, ognuno dei quali sta investendo in stabilimenti e servizi per uno scopo collettivo.

Voglio quindi rivolgere un sentito ringraziamento alla Fee, per aver dato nuovamente fiducia alla Città di Fondi che andrà a fare rete con gli altri Comuni pontini premiati, e a tutti i settori, guidati dagli assessori Vincenzo Carnevale (turismo), Claudio Spagnardi (demanio), Fabrizio Macaro (ambiente), Tonino Ciccarelli (lavori pubblici) e Stefania Stravato (verde pubblico e arredo urbano) che si stanno impegnando, ognuno per le proprie competenze. Il tutto, naturalmente, con il prezioso supporto dei dirigenti Giorgio Maggi e Bonaventura Pianese, del referente FEE Vincenzo Prota e di tutti i collaboratori.