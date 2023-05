Percorso di orientamento per stranieri grazie alla convenzione tra CPIA 10 e Sportello Amico

Con una collaborazione sinergica tra il CPIA 10, diretto dalla dirigente scolastica dott.ssa Daniela Caianiello, e SPORTELLO AMICO, rappresentato dal Presidente Claudio Del Vecchio, con la collaborazione della Prof.ssa Ciccone Maria Concetta, referente CPIA della sede di Fondi, e la disponibilità e l'abnegazione dei professori Federica Di Russo e Francesco Giovanni Cofano, si è dato vita ad un percorso ordinamentale in orario antimeridiano, indirizzato a cittadini stranieri presenti sul territorio fondano e mirante all'acquisizione della certificazione delle conoscenze della lingua italiana a livello A2 del QCER necessaria all’ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo .

Grazie alla fattiva collaborazione tra i soggetti coinvolti e promotori del percorso, si è avuta la possibilità di coinvolgere, di mattina, soggetti di diverse culture impossibilitati alla frequenza pomeridiana dei corsi dell'istituzione pubblica CPIA già da anni attivi sul territorio del Sud Pontino. La piena integrazione passa anche e soprattutto dall'istruzione e l'attivazione di percorsi linguistici in orario antimeridiano consente il coinvolgimento di molti più utenti e, in particolare, delle donne nel circuito di istruzione e formazione. La sinergia tra i diversi attori coinvolti ha permesso, inoltre, di gettare le basi concrete per una fruizione e per una costante valorizzazione del territorio.

A conclusione del corso, nei locali di Sportello Amico, si procederà alla consegna delle certificazioni della lingua italiana.