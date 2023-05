Fondi Vera propone l'intitolazione di una strada alla memoria di Lidano Serapiglia

Lo scorso 5 Maggio 2023 è ricorso il quattordicesimo anniversario dalla scomparsa di uno degli sportivi più amati della nostra Città. Ci lasciò improvvisamente nel 2009, all’età di 71 anni. Parliamo di Lidano Serapiglia.

Mister Lidano, il mitico “Italo” come tutti amavano chiamarlo, fondò la storica Società di Calcio “Rinascita Fondi” e da ex calciatore iniziò alla pratica sportiva la gran parte dei giovani fondani. Originario di Terracina ma fondano d’azione, ha dedicato al Calcio ed a questa Città tutta la sua vita. Per circa trent’anni è stato attivo nello sport del comprensorio e la sua dipartita avvenne proprio poco prima del trentesimo anniversario del suo impegno calcistico.

Ho chiesto ufficialmente all’Amministrazione Comunale di avviare l’iter per intitolare una strada, una piazza, un luogo pubblico alla memoria di Lidano Serapiglia. Mi auguro che la proposta trovi la più ampia condivisione - commenta il Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone.

La proposta, resa pubblica dal nostro Movimento attraverso i canali social, ha raccolto in pochi giorni tanti e tanti pareri positivi, da parte di giovani e meno giovani, soprattutto genitori di oggi che sono cresciuti ieri con Mister Serapiglia e sono diventati Papà insegnando ai loro figli quel rispetto che Lidano coltivava e riusciva a trasmettere come primo insegnamento. Per tutti si tratta di un doveroso tributo da parte della Città.