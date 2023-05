Camminare Insieme sulla riqualificazione del centro storico in riferimento al "patto di amicizia" con il Comune di Sabbioneta

Abbiamo appreso con piacere del “patto di amicizia” stretto dall’amministrazione di Fondi con il Comune di Sabbioneta. È sempre importante quando vengono a crearsi sinergie tra enti locali, soprattutto se queste hanno modo di innescare processi virtuosi per l’attuazione di politiche che possano condurre ad un miglioramento dei centri abitati coinvolti.

Proprio a questo proposito vorremmo rivolgere un appello al Sindaco Maschietto il quale, parlando di Sabbioneta, ha espresso una sensazione di deja vu, ovvero di qualcosa di già vissuto. Ecco, con tutta la stima che nutriamo per il Comune di Sabbioneta e per la sua bellezza e cura del proprio centro storico, vorremmo far presente al nostro primo cittadino, che per quanto riguarda la nostra amata città la situazione è decisamente diversa.

Il nostro centro storico, infatti, versa, da molto tempo ormai, in una situazione, per lo più, di abbandono e degrado. Un depauperamento costante lo affligge sia sul piano economico che culturale. Basti vedere quanti locali commerciali si sono svuotati nel tempo lungo Corso Appio Claudio, come non riescano a nascere nuove e significative realtà commerciali al suo interno, oppure quanto non si riesca a renderlo protagonista della vita ed elaborazione culturale della città.

Cogliamo, quindi, questa occasione per invitare l’amministrazione a rimettere realmente al centro del suo operato il nostro centro storico, facendo si che possa divenire fucina per nuove e prospere attività commerciali, centro culturale della città e luogo ampio di inclusione e cittadinanza attiva. Magari prendendo esempio proprio dagli amministratori del Comune amico di Sabbioneta, i quali hanno messo in campo un’importante opera di riqualificazione del loro centro storico investendo denaro e progettualità. Il tutto con una visione organica dell’operato amministrativo, non procedendo per spot, ed anche attraverso l’assegnazione e l’uso di immobili da destinare alle associazioni culturali. Non avremo che da guadagnarci.