Una Città. Una Comunità: Fondi Vera getta le basi per le prossime sfide

Domenica 28 Maggio la Comunità di Fondi Vera si ritrova presso La Tenuta di Davide per una giornata di incontro, confronto e condivisione. Un’occasione per stare insieme, conoscersi e gettare le basi per le prossime sfide che attendono il nostro Movimento.

Questi appuntamenti ci aiutano a ragionare sulle sorti di questo territorio, a comprendere quale futuro vogliamo dare alla nostra Fondi, partendo dall’analisi obiettiva della situazione attuale. Sono incontri che ci permettono di riflettere sulla Città che vogliamo costruire, coinvolgendo ogni fondano - dichiara il Presidente del Movimento Francescopaolo De Arcangelis.

Una Città. Una Comunità”è aperto alla partecipazione di iscritti, sostenitori, simpatizzanti e Cittadini tutti. Sulla scia del riuscitissimo esperimento della prima convention outdoor dell’Autunno del 2021, e dopo le partecipate iniziative dello scorso anno e di questa prima metà del 2023, continua la nostra azione mirata all’ascolto, al confronto, al coinvolgimento - anticipa la Portavoce Valentina Tuccinardi.

Insieme a tanti vecchi e nuovi amici, a chi ha costruito con noi questo Progetto ed a chi è pronto ad aiutarci per far sì che cresca ancora ci regaleremo una giornata comunitaria. Dentro e fuori dalla massima assise ci aspettano sfide sempre più affascinanti, ma il coraggio, le competenze e le idee non mancano, anzi - commenta il Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone.

L’appuntamento è alle ore 11.30, in Via Capocroce 93. Il Programma prevede un’Assemblea aperta a tutti fino alle ore 13,30, poi il Pranzo ed alle ore 15,30 i saluti ed un brindisi di chiusura. L’ampio spazio, i giochi per i più piccoli, la fattoria didattica sono gli aspetti che ci portano a consigliare la presenza alle famiglie.

Per informazioni e prenotazioni: 338 13 51 127 – info@fondivera.it