Domenica 4 giugno raccolta mozziconi nel centro storico organizzato da Plastic free

Il nostro Pianeta è la nostra Casa. Per questo dobbiamo rispettarlo, trattarlo con cura e amarlo sempre. E così siamo chiamati a fare con il nostro Centro Storico. E proprio per questo motivo la referente locale di Plastic Free ha scelto di concentrare tra i vicoli e le piazze della Città vecchia l'iniziativa nazionale promossa in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Volontarie e volontari di Plastic Free, infatti, tra Sabato 3 e Domenica 4 Giugno saranno impegnati in tantissime Città italiane per rimuovere il maggior numero di mozziconi dalla natura. Nel caso specifico di Fondi, Domenica mattina, dalle ore 9 alle ore 12, con appuntamento in Piazza della Repubblica, a due passi da Santa Maria.

Con la collaborazione della Cartoleria "Martusciello", nel cuore del Centro Storico, Plastic Free invita i Cittadini a partecipare ad una grande raccolta di mozziconi. In occasione della stessa, inoltre, la referente locale Tina Di Fazio lancia un appello alle associazioni di categoria, per sensibilizzare la propria clientela, ma anche alle Istituzioni affinché siano installati raccoglitori di mozziconi di sigaretta nelle strade maggiormente frequentate.

Si stima che nel mondo siano 4500 i miliardi di mozziconi di sigarette gettati per strada. Ed è perfettamente inutile cercare di capire chi si sarà preso la briga di contarli. Sono numeri che derivano dai 6 miliardi di sigarette consumate ogni giorno sul Pianeta. Stringendo il cerchio sul nostro Paese, il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici viene smaltito in modo improprio. Perché avviene tutto questo, e che fa parte del “littering” (l’abbandono dei rifiuti un po’ ovunque e non nel luogo adatto)? Superficialità, ignoranza o mancanza di norme? A dire il vero, il 40% dei consumatori italiani si dice non a conoscenza di una normativa contro l’abbandono dei piccoli rifiuti, dei quali, le cicche di sigarette fanno parte.

L'appuntamento è fissato per Domenica 4 Giugno in Piazza della Repubblica.

Tina Di Fazio

referente Plastic Free