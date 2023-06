Grazie a Giuseppe Terracciano della pizzeria "Maruzzella" la cittÃ  ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza gastronomica

Giuseppe ha presentato la sua incredibile pizza cavallo di battaglia "Fondanè", preparata utilizzando solo i migliori prodotti del territorio. La sua pizza ha incantato i giudici del concorso con la sua combinazione di mozzarella di bufala, crema di fave, fonduta di pecorino, polvere di guanciale, chips di pecorino e olio extravergine di oliva.

Siamo molto fieri del lavoro svolto da Giuseppe per promuovere la cucina locale e per far conoscere la nostra città in tutta Italia.

La sua dedizione e passione per la pizza artigianale e i prodotti locali ci hanno portato un risultato splendido che è stato largamente apprezzato.

Soddisfazione espressa dal Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dall’Assessore al Turismo Vincenzo Carnevale: