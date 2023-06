I vincitori della prima edizione del Torneo del Minollo sono Luciano e Antonio Agresti

Sono Luciano e Antonio Agresti i vincitori della prima edizione del Torneo del Minollo. Un evento per ricordare un amico del Tennis Club Fondi, Umberto Lanzuisi, il cui sorriso si è spento troppo presto. Secondi classificati Salvatore Coppolella e Maurizio Di Stasio.

L'accostamento a Massimo Trosi e al Minollo è dovuto alla passione di Umberto per l'attore e per tutte quelle volte che lo ha indicato nelle burle con il nipote Francesco. A tal proposito la manifestazione è stata arricchita dalle opere d'arte di Antonio Annicelli e Mario Magnatti, che hanno saputo ritrarre la complessità d'animo di un talento puro come Troisi.

Il torneo rientra nel calendario degli eventi di Fondi Città Europea dello Sport 2023. L'organizzazione, nel ringraziare l'amministrazione e tutti i partecipanti, dà l'appuntamento al prossimo anno.