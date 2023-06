Domenica 11 nuovo appuntamento del mercato settimanale in via Mola S. Maria con orario prolungato

Dopo il successo delle scorse edizioni l'ANA-UGL, in collaborazione con il Comune di FONDI, promuovono questa iniziativa unica in Provincia di Latina e nella Regione Lazio per favorire gli acquisti anche negli orari pomeridiani e serali e per dare un'opportunità agli operatori del mercato di prolungare l'esposizione delle merci con l'auspicio che si verifichino ulteriori acquisti oltre quelli in orario antimeridiano.

L'iniziativa tende a favorire la ripresa dei consumi da parte delle famiglie ed il rilancio dell'economia del territorio poichè i mercati sostengono le filiere produttive dei prodotti agroalimentari, del tessile, del calzaturiero e dell'abbigliamento dei distretti produttivi ed industriali del Lazio e della Campania.