Sabato 17 giugno la competizione sportiva “Corri a Fondi” che si compete in notturna

Tutto pronto a Fondi per l'undicesima edizione di un’affascinante gara notturna capace di coinvolgere centinaia di atleti e svariati residenti di tutte le età. È la “Corri a Fondi”, manifestazione podistica organizzata dalla Fondi Runners 2010.

L’evento, dallo scorso anno abbinato al settimo “Trofeo Avis”, prenderà il via in notturna, alle ore 20:00. Questo spostamento di orario ha comportato un’ottima risposta della città e in particolare dei commercianti, provocando criticità decisamente minori per il traffico locale. Sabato 17 giugno si correrà sulla distanza di 10 chilometri, in un percorso interamente urbano suddiviso in quattro giri: gli organizzatori hanno preferito rimanere all’interno del centro, preferendo più passaggi nella piazza centrale e sul corso principale. Fiore all’occhiello della manifestazione è sicuramente il coinvolgimento dei più piccoli, reso possibile grazie alla “Corri a Fondi Junior”.

A partire dalle 18 andranno in scena gare non competitive riservate a bambini da 0 a 5 anni, da 6 a 9 anni e da 9 a 12 anni. Alla precedente edizione parteciparono circa 200 bambini, protagonisti con le loro famiglie di una grande festa nel cuore della città. Tornando ai più “grandi”, l’anno scorso si imposero Diego Papoccia della Runners Team Ferentino e Francesca Sabatini della Polisportiva Atletica Ceccano. Anche per sabato si annunciano importanti adesioni ai nastri di partenza.

L'evento, che rientra nel programma ufficiale di Città europea dello sport 2023, gode del patrocinio del Comune di Fondi.