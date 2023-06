Dal 22 giungo al 1 luglio la Settimana della Danza

Si terrà dal 22 giugno al primo luglio a Fondi la Settimana della Danza. La manifestazione, che rientra nel programma ufficiale di Città Europea dello Sport 2023 ed è patrocinato dal Comune di Fondi, coinvolgerà sette scuole di danza e si terrà in Piazza Alcide De Gasperi.

Ben otto scuole di danza della città – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore allo Sport Fabrizio Macaro – per promuovere generi e discipline che, non solo fanno bene a mente e corpo ma riescono ad esprimere emozioni e a veicolare messaggi universali spesso in grado di arrivare laddove le parole non riescono. Sarà una grande festa per adulti e piccini e, soprattutto, per le rispettive famiglie che potranno assistere a ben otto spettacoli nell'ampia e comoda location all'aperto di Piazza De Gasperi. Invitiamo naturalmente la cittadinanza ad assistere numerosa per sostenere ed incoraggiare i ballerini e le scuole di danza della nostra città.