Il fondano Ruben Tullio tra i relatori del Web Marketing Festival

Sabato 17 giugno si è conclusa un'altra edizione di successo del Web Marketing Festival, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale. L’edizione di quest’anno ha richiamato oltre 60.000 partecipanti, per oltre 90 stage formativi e 1.000 speaker. Tra i numerosi speaker anche il fondano Ruben Tullio, responsabile Partnership di Dorelan, azienda forlivese leader nel settore della produzione di materassi e sistemi letto.

Durante il suo intervento Ruben ha condiviso la sua esperienza e la sua conoscenza riguardo all'utilizzo delle partnership come strumento per accelerare i progetti di business. Un percorso affascinante che ha preso il via dall'analisi dei punti chiave di un progetto di partnership, compresi i vincoli progettuali e le finalità da perseguire attraverso queste collaborazioni strategiche.

Durante la sua presentazione, sono stati forniti utili riferimenti e suggerimenti riguardo agli strumenti operativi da utilizzare nella valutazione di una partnership e su come valutare il progetto durante le fasi di startup, durante e dopo l'attività.

Personalmente, essere stato selezionato tra le numerose candidature ricevute è motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Ruben Tullio. - La Regione Lazio, che ha presentato 14 imprese e startup durante il festival, è una regione ricca di talenti e idee, e sono estremamente felice di aver potuto contribuire anche io, nel mio piccolo, a darle lustro.

L'intervento di Ruben Tullio ha suscitato un notevole interesse da parte del pubblico, ponendo l'attenzione su un argomento ancora poco approfondito in Italia. L'utilizzo delle partnership come leva strategica per accelerare lo sviluppo di un progetto di business rappresenta un'opportunità preziosa, e l'intervento di Ruben ha contribuito a evidenziarne l'importanza e a fornire spunti di riflessione per imprenditori e professionisti presenti all'evento.