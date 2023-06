Alessia Pecchia ancora una volta sul gradino più alto

È passato un anno da quando Alessia insieme al suo ballerino si aggiudicarono il titolo di campioni Italiani 2022 nelle danze latino americane. Ed eccola qui in questo nuovo percorso nel solo Latin Style tecnica. In neanche due mesi è riuscita ad essere prima nella ranking nazionale e tra le prime tre in quella internazionale.

Grande soddisfazione per lei sabato 24 giugno a Rimini dove, si sono svolti i campionati nazionali CIDS in cui si è aggiudicata il titolo di CAMPIONESSA NAZIONALE CIDS 2023 LATIN STYLE TECNICA 17OL.

Su quella pista Alessia ha dimostrato tutto il suo talento e l'eccellenza del suo ballo. Ricordiamo che Alessia studia ingegneria a tor vergata e sempre a Roma si allena presso la societa asd Dancing Queen.

Ma non è finita perché, il prossimo 13 luglio sarà di nuovo a Rimini per il campionato italiano FIDS. In bocca al lupo Alessia orgoglio fondano.