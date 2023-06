Il programma completo del cartellone estivo che quest'anno si chiamerà "Fondi sotto le stelle"

Appuntamenti all'aperto, nelle location più suggestive al cospetto della volta celeste, per godere appieno delle lunghe serate di luglio, agosto e settembre: è ufficialmente online il cartellone degli eventi estivi “Fondi sotto le stelle”.

La terrazza del Castello Caetani, le piazze del centro storico, la giudea, Piazza Unità d'Italia, il complesso di San Domenico, il chiostro di San Francesco, Villa Demetriana, Piazza delle Benedettine, Piazzale delle Regioni e, naturalmente, Piazza Alcide De Gasperi: il programma del 2023 privilegia i grandi spazi “en plein air” per vivere la calda estate fondana.

Tra i momenti più attesi lo spettacolo comico di Biagio Izzo il 23 agosto e il grande concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza diretta dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso l'8 luglio all'anfiteatro, l'edizione estiva dello Street Food il 15 e il 16 luglio, la Festa della Birra in Piazzale delle Regioni dal 26 agosto al 3 settembre, un concorso di bellezza il 22 agosto e persino un grande evento di moda il 16 luglio. Il corso Appio Claudio, inoltre, si tingerà dei colori dell'amore grazie a Vicol'Art che negli ultimi due anni ha portato nel centro storico una ventata di freschezza con vele e ombrelli e che quest'anno si è lasciata ispirare da Cupido.

Non mancheranno, naturalmente, gli appuntamenti che fanno ormai parte della lunga tradizione estiva fondana come il Festival del Folklore (3-6 agosto), l'Estate all'Olmo (7-13 agosto), Tutti insieme per Angela (14 agosto), Saperi e Sapori fondani (14-20 agosto), la Sagra della Polenta (19-22 agosto), il Fondi Music Festival (14-23 luglio), il Fondi Film Festival (20-24 settembre) o le iniziativa promosse dall'Associazione Progetto Cuore che si terranno a Sant'Anastasia ad agosto e all'anfiteatro a settembre. Tante anche le novità come il “Cinema sotto le stelle”, in perfetta sintonia con il cartellone degli eventi estivo, proposto da La Cinearte produzioni dei fratelli Latilla, il Fondi Summer Forum, organizzato dall'Associazione ItalYoung al Parco Nicholas Green, le numerose iniziative storico-archeologiche per bambini ideate da Candyland e tour urbani in bicicletta a cura di Cicli Rebike. Grande spazio anche alla cultura in senso stretto con concerti, rappresentazioni teatrali, serate incentrate sulla storia, presentazioni di libri, mostre d'arte e persino un'esposizione fotografica dedicata ai 25 anni del gemellaggio con la cittadina di Dachau.