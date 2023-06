Sono fondani i migliori giocatori del campionato under 20 di pallamano

Atleti e giovani talenti del territorio continuano a distinguersi al livello nazionale e il 2023, anno in cui Fondi è stata insignita del titolo di Città Europea dello Sport, è il momento giusto per tributare loro un riconoscimento simbolico. La grande protagonista di oggi è la pallamano, disciplina in cui, da oltre 30 anni ormai, i colori rossoblu sono simbolo di fuoriclasse e grandi performance.

Oggi, presso l'aula consiliare “Luigi Einaudi”, l'assessore allo Sport Fabrizio Macaro e il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto hanno consegnato un premio simbolico a quattro stelle dell'handball.

Ramona Manojlovic, è infatti risultata la miglior marcatrice ai campionati nazionali under 20, miglior giocatrice della stagione e vincitrice del prestigioso premio MPV (Most Valuable Player). Un riconoscimento, quest'ultimo, andato anche a Christian Manojlovic, a sua volta risultato miglior terzino sinistro e miglior giocatore della stagione. Un'annata straordinaria, infine, quella di Michela Notarianni, premiata miglior terzino sinistro ai campionati nazionali under 20. L'amministrazione ha inoltre voluto consegnare un riconoscimento simbolico all'allenatore Nikola Manojlovic per aver vinto come allenatore lo scudetto ai campionati nazionali under 20.

Il sindaco, nel complimentarsi con gli atleti per gli straordinari risultati raggiunti e per aver dato lustro alla Città di Fondi in un anno speciale quale è il 2023, ha incoraggiato tutti a dare sempre il massimo non perdendo mai di vista gli autentici valori dello sport.