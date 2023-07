La prima Assemblea nazionale del Gruppo Giovani di Fedagromercati-Confcommercio che si è tenuta al Mof

Sabato 1 luglio e Domenica 2 si è svolta a Fondi la prima Assemblea Nazionale del Gruppo Giovani di Fedagromercati-Confcommercio, coordinata dal rappresentante Gianpaolo Forcina. I giovani imprenditori si sono incontrati nella città laziale, ospiti del Mercato all’ingrosso di Fondi MOF, per una due giorni di incontri, riunioni ed incontri.

Sabato mattina, durante l’Assemblea, è intervenuto in collegamento per un saluto istituzionale il Presidente di Fedagromercati Nazionale, Valentino Di Pisa, il quale ha così dichiarato:

Sono molto soddisfatto di questo primo appuntamento, ritengo infatti che sia fondamentale per le nuove generazioni impegnarsi nella vita associativa per assicurare il loro futuro e quello del settore, partecipando al cambiamento del comparto attraverso l’impegno e la partecipazione delle generazioni più giovani.

Prende poi la parola il Presidente del Gruppo Giovani, Gianpaolo Forcina, il quale dichiara:

Sono orgoglioso e soddisfatto di quello che è oggi Fedagro Giovani. In questi mesi di attività abbiamo avuto modo di rafforzare le relazioni fra gli associati, indispensabili per portare avanti le nostre iniziative. Durante l’assemblea ci siamo posti l’obiettivo di allargare ancora di più la nostra rete di impresa per avere una rappresentanza completa dei Mercati italiani con l’obiettivo di dimostrare che le future generazioni sono in prima linea per rafforzare e far crescere il settore dell’ingrosso ortofrutticolo. Obiettivo del gruppo è anche quello di entrare in contatto anche con giovani imprenditori europei per creare un network di imprenditori a livello internazionale che possa dare ancora più valore alle imprese del comparto. Alla base di tutti i nostri progetti –conclude Forcina- vi è un’unica parola chiave, e cioè condivisione, per poter migliorare, sia singolarmente sia a livello associativo, e mettere a sistema le professionalità, l’impegno e l’entusiasmo di tutti, sempre con il supporto della Federazione Nazionale.

Successivamente inizia la discussione fra i presenti su alcune tematiche d’interesse, quali l’importanza della digitalizzazione e dell’utilizzo dei social network, ma anche del passaggio all’orario diurno quale passaggio obbligato per il comparto e per il coinvolgimento delle nuove generazioni, che sempre di più si stanno allontanando dal mondo dei Mercati proprio a causa dalle difficoltà derivanti dal lavorare di notte. Ancora, si concorda all’unanimità sui seguenti obiettivi della Presidenza: creare nuove partnership di settore, ma anche con altri attori interessati al mondo dell’ingrosso ortofrutticolo ed ai suoi servizi; fare network con Confcommercio per affermare il ruolo del Gruppo anche all’interno della confederazione e nei confronti delle autorità territoriali ed istituzionali di riferimento; partecipare alle fiere di settore, nazionali ed internazionali, come ad esempio al Fruit Attraction di Madrid, per far conoscere il gruppo e dare una nuova prospettiva al mondo dei Mercati.

In occasione dell’Assemblea di sabato si è svolta anche la prima tappa del tour “Visite nei Mercati”, progetto del Gruppo Giovani per l’anno 2023-2024, che ha come obiettivo la realizzazione di una serie di incontri nelle principali strutture italiane per conoscere i Mercati più importanti, scambiarsi best practices e mettere in contatto i giovani imprenditori di ogni realtà. Gli operatori presenti hanno infatti effettuato una visita del MOF, accompagnati dal direttore Roberto Sepe e dall’Amministratore Delegato Enzo Addessi, per conoscere il mercato di oggi e quello di domani, ma hanno anche incontrato gli operatori di Fondi per conoscere al meglio le dinamiche interne. A fine visita gli associati decidono le prossime tappe del tour, nello specifico Milano, Verona e Roma, che si svolgeranno nel prossimo autunno entro la fine dell’anno.

Infine la riunione si conclude dandosi appuntamento dopo l’estate con l’obiettivo di avere un gruppo di giovani imprenditori sempre più coeso ed allargato in rappresentanza delle nuove generazioni dei Mercati all’ingrosso e dei Centri Agroalimentari italiani.