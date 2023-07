Sul litorale arrivano i “pesci mangia plastica”

Questi sono gli unici pesci a cui vogliamo far mangiare la nostra plastica.

Con questo slogan, che accompagna i nuovi contenitori per la raccolta della plastica ubicati sul litorale, il Comune di Fondi intende sensibilizzare cittadini e turisti sull'importanza della differenziazione e della tutela dell'ecosistema marino. I due nuovi speciali punti di conferimento sono stati posizionati in corrispondenza degli accessi al mare di Tumulito e Sant'Anastasia allo scopo di catturare l'attenzione dei numerosi passanti e scoraggiare il fenomeno dell'abbandono della plastica sulle spiagge. Si tratta di una delle piccole novità introdotte nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione ambientale che la Fee chiede ai Comuni premiati con la Bandiera Blu.

Dopo le giornate dedicate ai bambini e denominate “Fai canestro per l'ambiente” introdotte nel 2021 e la cicca challenge, la sfida lanciata a turisti e stabilimenti balneari nel 2022 per scoraggiare l'abbandono di mozziconi di sigaretta sugli arenili, quest'anno l'attenzione dell'Ente si è focalizzata sulla plastica e in particolare sull'ecosistema marino, sempre più messo a dura prova dai comportamenti irresponsabili degli uomini come l'abbandono di plastica nei mari.