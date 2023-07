Il 7 e l'8 agosto l'evento "Decant sotto le Stelle – Vino e Territorio"

Dopo il successo della decima edizione di “Franciacorta in villa”, l’associazione Decant ripropone lunedì 7 e martedì 8 agosto sulla terrazza del Castello di Fondi “Decant sotto le stelle – Vino e Territorio”.

L’atteso evento, giunto alla terza edizione, si preannuncia una serata speciale, un vero e proprio viaggio enogastronomico alla scoperta del territorio. In degustazione, infatti, ci saranno esclusivamente vini del Lazio e gastronomia pontina. I banchi d’assaggio saranno aperti dalle 20.00 alle 24.00. In aggiunta all'evento principale, il 6 agosto si terrà una masterclass gratuita, aperta a tutti fino ad esaurimento posti disponibili, presso Palazzo Caetani su " Il vino del nostro territorio", tenuta in collaborazione con "La strada del vino, dell'olio e dei sapori della provincia di Latina".

“Decant sotto le Stelle – Vino e Territorio” è patrocinato dal Comune di Fondi. Si tratta di un evento a pagamento, la prevendita è aperta e i biglietti sono disponibili online su www.associazionedecant.it e presso Futurgrafica a Fondi.