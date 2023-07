Stasera al via la XII edizione del Fondi Music Festival con 9 concerti e straordinari artisti

Prenderà il via questa sera il “Fondi Music Festival” che si concluderà il 23 luglio dopo nove concerti con protagonisti importanti musicisti di fama internazionale. Anche la XII edizione, come da tradizione, si terrà nei siti di maggior pregio del centro storico cittadino con l'aggiunta della Sala Lizzani, climatizzata, allestita con comode poltroncine e acusticamente ideale per offrire un'esperienza ottimale al pubblico.

La manifestazione, organizzata congiuntamente dall'Associazione Fondi Turismo, dall'Associazione musicale "Ferruccio Busoni" e dall'Associazione musicale "Sergej Rachmaninov", gode del patrocinio del Comune di Fondi, della Regione Lazio, dell'Ente Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, della Banca Popolare di Fondi e della Casa della Cultura.

I concerti saranno di natura estremamente variegata: quello di apertura si terrà presso la chiesa di san Tommaso d'Aquino e sarà tenuto dal baritono Michele Migliori accompagnato al pianoforte dal Maestro Gabriele Pezone, direttore artistico della rassegna. Domenica, presso la sala Carlo Lizzani ubicata all'interno del complesso di San Domenico, sarà la volta del trio composto da Luigi Viglietta (clarinetto), Gabriele Bassi (violoncello) e Diego Alfonso (pianoforte). Protagonista del concerto di lunedì sarà invece il giovane e promettente chitarrista romano Matteo Pontone. Il clou della kermesse è previsto il 18 luglio presso la chiesa di Santa Maria dove si esibirà il clarinettista Raffaele Bertolini, tra i massimi esponenti italiani del genere, che sarà accompagnato all'organo dal musicista messicano Victor Contreras. Mercoledì 19 sarà la volta del Kyma Duo, composto da Laura Venditti al sax e Simone Salvatori alla chitarra, mentre giovedì 20 si terrà l'attesissimo concerto di Sally Cangiano, reduce dai successivi televisivi su RaiDue. Il festival proseguirà venerdì con uno dei momenti più significativi del festival nella splendida cornice di Palazzo Caetani: l'omaggio a Maria Callas per il centenario della nascita, a cura del soprano Mariangela Cafaro e del duo pianistico composto da Gabriele Pezone e Leone Keith Tuccinardi. Sabato 22 sarà di scena il pianista pontino Claudio Martelli con un recital monografico su Fryderyk Chopin mentre domenica 23 la conclusione del festival sarà affidata al Duo Onirico Sonoro composto da Livia De Romanis (violoncello) e Annalisa De Feo (pianoforte).

Ogni anno – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale - cresce il prestigio di questo Festival estremamente prezioso per la nostra città perché celebra la musica classica, valorizza i giovani talenti e promuove le location più suggestive del centro storico, abbinando al valore di un concerto con artisti di grande spessore, spesso famosi nel settore al livello internazionale, la promozione delle ricchezze storiche di Fondi.

Tutti i concerti si svolgeranno alle ore 21. Per info è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram del Fondi Music Festival. La manifestazione fa parte del cartellone di eventi estivi “Fondi sotto le stelle”.