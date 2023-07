Un nuovo portale per la presentazione telematica delle pratiche edilizie

Prosegue il processo di digitalizzazione del settore urbanistica del Comune di Fondi. L'ultimo upgrade riguarda l'attivazione di un portale per la trasmissione telematica dei permessi a costruire. Il nuovo portale, che consentirà ai professionisti di inoltrare pratiche edilizie in maniera più comoda e veloce e all'Ente di ridurre la documentazione cartacea e ricercare documenti e richieste con un paio di click, sarà presentato ufficialmente il prossimo giovedì 3 agosto 2023.

L'incontro informativo si terrà presso la Direzione Generale della Banca Popolare di Fondi (via Appia lato Monte San Biagio km 118,600), dalle 9:00 alle 13:00, e gode del patrocinio degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e del Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati della provincia di Latina.

Interverranno, oltre ai tecnici che presenteranno e illustreranno il portale a cittadini e professionisti, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto per un saluto istituzionale, l'assessore all'Urbanistica Claudio Spagnardi per una breve introduzione e l'architetto nonché dirigente del Settore Bonaventura Pianese per condividere con la platea informazioni sull'importanza e l'utilità del nuovo servizio.