Monte San Biagio: l'ufficio in via Roma è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Monte San Biagio in via Roma, è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Per garantire la continuità dei servizi Poste Italiane, durante il periodo dei lavori, ha predisposto il posizionamento di un Ufficio Postale Mobile adiacente la sede, con due sportelli abilitati a tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. La struttura Mobile sarà operativa nei consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Nelle vicinanze la clientela potrà rivolgersi anche presso gli uffici postali di Fondi, in Piazza Matteotti 1, disponibile con orario prolungato dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.05 e il sabato 8:20 alle 12:35, e la sede di Via Madonna Delle Grazie 279, aperto con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Poste Italiane ricorda che gli uffici postali di Fondi sono dotati di ATM Postamat, disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Monte san Biagio avranno una durata stimata di circa 50 giorni lavorativi.