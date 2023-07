Oltre 500 visitatori in una settimana per la mostra "Percorsi d'Arte"

In una settimana oltre 500 visite registrate. Questo il dato che ci riempie di orgoglio. Perché se era prevedibile che la Mostra Percorsi d'Arte / Arte visiva, Letteratura e Musica raccogliesse un successo di critica e di pubblico non era così scontato che, nonostante il caldo infernale di questi giorni, fossero così tanti a raggiungere la Giudea, nel cuore del Centro Storico di Fondi, per scoprire e riscoprire le opere di Normanno Soscia, Peppino Quinto, Mario Marrocco e Vincenzo Lieto.

Siamo estremamente felici dei riscontri che addetti ai lavori ed appassionati stanno dedicando alla nostra iniziativa, ed ancor di più per come la Città ed il territorio stiano rispondendo all'appello. Accogliere curiosi da tutto il basso Lazio è emozionate e lo è stato anche constatare la bella partecipazione agli eventi collaterali - afferma Francesco Giorgio, Presidente dell'Associazione Il Quadrato Fondi - APS.

Turisti, appassionati, concittadini ma anche addetti ai lavori, altri artisti ed affermati curatori stanno visitando la Mostra. Arricchita dal Concerto di Mercoledì scorso dei musicisti Nicholas Izzi e Francesco Di Marco e dalla Conferenza promossa da "Obiettivo Comune" sull'influenza dei media nella società, nel cinema e nella politica, ma soprattutto dalla lectio magistralis del Prof. Marcello Carlino che Sabato sera ha parlato di Libero De Libero e le sue Poesie nel rapporto con l'arte figurativa. Eventi collaterali che hanno richiamato ulteriore pubblico e proseguiranno fino al prossimo 3 Agosto nel cortile interno della Giudea.

In questa settimana la Mostra continuerà ad essere aperta al pubblico ogni giorno dalle ore 18 alle ore 22, e Venerdì 28 Luglio alle ore 21 ospiteremo la sassofonista fondana Laura Venditti, che spesso e volentieri collabora con la nostra Associazione. Il saxofono, uno strumento a fiato dalla straordinaria versatilità. Associato spesso solo alla musica Jazz, questo strumento ha trovato spazio, dalla sua invenzione, anche nell'ambito della musica colta, sviluppando un importante e bellissimo percorso. Lo scopriremo proprio con Laura Venditti, saxofonista di formazione classica e contemporanea, che con il suo progetto SoloSax ci proporrà un viaggio nel repertorio solista di questo strumento nei vari periodi musicali, dal Rinascimento ai nostri giorni, attraverso trascrizioni e brani originali.

Un ringraziamento particolare alla Pinacoteca Comunale A. Sapone di Gaeta, CO.CO cookery / cocktail, Bella Roma, Ristorante Da Fausto, Excalibur Pub, Le Benedettine Relais, Grafique ed a Radio Show Italia 103e5 (Radio Ufficiale dell'evento).