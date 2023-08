Fratelli d'Italia chiede un presidio sanitario mobile allâ€™avanguardia per la tutela del litorale

Non bisogna parlare solo di parcheggi, accessi a mare e stabilimenti. Per una migliore fruibilità del nostro litorale è doveroso pensare all’istituzione di un presidio sanitario a tutela dei nostri concittadini e dei migliaia di turisti che durante la stagione estiva frequentano le nostre spiagge.

L’aumento delle attrezzature sul litorale ha determinato un esponenziale incremento delle presenze estive. È dovere, di chi governa il territorio, pensare a come mettere in sicurezza il relax e divertimento. Purtroppo, durante questa stagione, alla cronaca sono venuti alla ribalta diversi episodi di malessere in spiaggia che hanno determinato anche la dipartita di turisti ed operatori del settore.

In futuro questi episodi si dovranno evitare e per tutelare gli spiaggianti e le tantissime persone che lavorano nelle strutture ricettive e balneari proponiamo l’istituzione di un presidio sanitario mobile h12 che, con strutture agili ed all’avanguardia, potrà intervenire con celerità per evitare tragedie ed episodi di pericolo sul litorale.

Pensiamo ad un presidio agile con un medico e con un assistente para-medico che adiuvato da un mezzo veloce (quad) e con l’ausilio magari anche di un drone potrà muoversi agilmente sulla spiaggia e sicuramente intervenire in primo soccorso con velocità maggiore rispetto al servizio di 118. Con poche risorse in futuro potremo evitare delle tragedie.

Nei prossimi giorni invieremo una lettera al Sindaco, all’Asl di Latina, ai nostri parlamentari e consiglieri regionali eletti sul territorio affinché si adoperino nei prossimi giorni per porre le basi su questa iniziativa affinché si promuova sul nostro litorale un progetto pilota che in futuro potrà essere esteso a tutto il litorale laziale.

Il coordinamento di Fratelli d’Italia di Fondi