Azione sulla situazione della mancata pulizia del centro storico

Voi lascereste la casa in disordine e il soggiorno sporco, con cartacce dappertutto pur sapendo che dovete organizzare una festa e ci saranno estranei a casa? Oppure la pulireste a metà adducendo come scusante che l'acqua del secchio non basta? Che si fa, si cerca di convincersi che verrà pulita la prossima volta consapevoli che finita la festa non lo si farà più?

Ecco cosa accade a Fondi, dove le cose vanno interpretate a partire dalla fine (al contrario…) per trovare un senso all’azione politica degli amministratori. Per esempio a Corso Vittorio Emanuele III la pavimentazione, da bianca com'era, è diventata grigia e appiccicosa. Allora si corre ai ripari! Qualche giorno fa, a seguito delle ripetute segnalazioni dei cittadini, si era provveduto a inviare gli addetti a pulire. Tutto bello ma solo a metà, perché il tempo di una foto da piazzare seduta stante sui social e magicamente la macchina idropulitrice si ferma perché era finita l'acqua. Piccolo incidente di percorso (magari!). La logica direbbe di riempire nuovamente la cisterna e proseguire, magari il giorno dopo (direte voi…). Invece no! Dell'idropulitrice se ne sono perse le tracce e oltre al danno la beffa!

Situazione imbarazzante nel pieno del Ferragosto dove, mai come quest'anno, ci sono state migliaia di turisti, anche stranieri, alloggiati nei B&B ma che stranamente non restano a Fondi e crediamo per due motivi: il primo la mancata pulizia (quindi come ricordo si porteranno dietro l’esempio da non seguire di una città sporca…) e il secondo è la povertà di eventi organizzati nelle tante piazze che circondano il nostro centro città!

Un vuoto pneumatico, perché neanche il salotto buono è pulito (figuriamoci il resto…) e l’offerta in termini di intrattenimento al turista è ridicola con neanche una manifestazione trainante tra giugno e agosto di cui l'amministrazione possa essersi assunto la paternità. La domanda è: può questo vuoto essere colmato con l'evento in piazza di Biagio Izzo all'Anfiteatro il 23 di agosto o con la festa della birra al Piazzale delle Regioni a partire dal 25 agosto?

Possono bastare le iniziative delle associazioni e comitati decentrati, i cui componenti si spendono tanto in termini di lavoro e abnegazione offrendo a chi ci amministra l’onore del taglio del nastro di inaugurazione, a colmare il vuoto cosmico dell’estate fondana 2023? Fondi sotto le stelle recita il cartello sotto il Castello. Certo, sotto le stelle dell’immaginario di coloro che dicono di saperci amministrare, che con uno scatto di reni hanno pensato di urbanizzare in pieno agosto il tratto della via Flacca in zona Torre Canneto, riducendo la carreggiata e piazzando parcheggi blu per recuperare qualche centesimo nei pochi giorni estivi che mancano rimandando l’urbanizzazione del tratto, forse, ai decenni successivi. Come detto in apertura, facendo le cose al contrario!

A proposito dell’evento del 23 con Biagio Izzo: ricordatevi di portare qualcosa da mettere sulle gradinate, altrimenti quando vi rialzerete avrete uno sgradito souvenir sui vostri vestiti da portare con voi!