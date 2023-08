La mostra "Sguardo da Fondi a Dachau” con scatti italo-tedeschi in esposizione alla Giudea

Continuano gli appuntamenti promossi nell'ambito del 25° anniversario del gemellaggio tra i comuni di Fondi e di Dachau (1998-2023). Tra i vari eventi in programma, da non perdere la mostra organizzata da FotograficheMenti in occasione del decimo anno dalla fondazione dell'Associazione culturale in collaborazione con il Fotoclub Dachau. L'esposizione "Sguardo da Fondi a Dachau" racconterà alcuni dei momenti più significativi ed emozionanti del gemellaggio. Le foto saranno esposte alla Giudea dal 3 al 9 settembre 2023 dalle ore 19.00 alle ore 22.00 e sarà riproposta nel mese di ottobre al Castello. L'inaugurazione è in programma il 3 settembre alle ore 19.00.

L'esposizione – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è in parte un omaggio alla bellezza di Fondi e Dachau ma è anche un gemellaggio artistico perché racchiude scatti selezionati da fotografi di entrambi i circoli. Si tratta inoltre di un percorso fotografico particolarmente significativo per la nostra Città in quanto è pensato per celebrare i dieci anni dell'associazione FotograficheMenti i cui membri dal 2013 immortalano i momenti più significativi e gli scorci più suggestivi del territorio.

Ingresso gratuito. L'evento gode del patrocinio del Comune di Fondi ed è promosso nell'ambito del cartellone di appuntamenti estivi “Fondi sotto le stelle”.

Per info: vincenzobucci3@virgilio.it.