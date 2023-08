Il Comitato di Azione chiede l'intitolazione di un toponimo a Fernando Di Biasio, primo sindaco della cittÃ 

Mentre assistiamo ad un continuo abbandono delle contrade e delle frazioni locali, e la para-privatizzazione del verde pubblico, che dovrebbe essere a trazione pubblica e solo partecipata nella programmazione con associazioni e privati, l'attuale sindaco, tra un evento e l'altro in piazza, e tra una discutibile azione di creazione di parcheggi a pagamento e un aumento delle tariffe, si ricorda di partecipare ogni tanto anche alle commemorazioni delle persone più rappresentative della città o che ad essa, hanno contribuito in maniera significativa.

Facciamo riferimento, come Fondi in Azione , all’evento organizzato in omaggio a Fernando "Mariano" di Biasio, primo sindaco democraticamente eletto a Fondi, organizzato da alcuni familiari e parenti, che da anni si prodigano a dare al primo cittadino eletto nella storia repubblicana, il giusto riconoscimento da parte di una Giunta che arbitrariamente decide chi onorare, dando cittadinanze onorarie, ad esempio persone che vengono per la prima volta in città, dimenticando quelli che negli anni passati si sono prodigati per Fondi.

Ci piacerebbe, che alle parole seguano i fatti e che si possa onorare come merita il primo sindaco liberamente eletto nella città, che durante il suo mandato si è impegnato per la collettività, tali che il ricordo rimane cristallizzate nel tempo, come simbolo di un vero primo cittadino che ha rappresentato la rinascita e la ricostruzione di questa città.

Invece non si esprime neanche il garbo di accogliere la doverosa richiesta di intitolare una strada ad uno dei suoi cittadini più illustri!

Per questo proponiamo la sua intitolazione della piazza del Municipio, come è consuetudine in ogni Comune d'Italia; sarebbe il minimo, e non creerebbe problemi di toponomastica, dopo tanti anni di attesa.

Questo per di più per un profilo così alto, che va oltre le opposizioni destra-sinistra che in questi tempi ingessano la dialettica politica, anche a Fondi.

Quando si riconoscono i valori repubblicani della persona, si superano gli steccati ideologici e anche la contrapposizione Maggioranza-Opposizione in cui si rinchiude ogni volta la giunta Maschietto (che troppo spesso rifiuta proposte dell’opposizione, salvo poi essere costretta a fare passi indietro), e si riconoscono i valori che queste persone hanno incarnato, come è stato Fernando Di Biasio.

Fondi in Azione raccoglie la richiesta dei familiari di Fernando di Biasio e la propone alla cittadinanza: Non ritenete giusto che al primo sindaco liberamente eletto a Fondi sia dedicata la Piazza del Municipio?

Noi pensiamo di sì.