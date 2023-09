Domenica 17 appuntamento con la III edizione dello "Sport City Day"

Si terrà anche a Fondi, in contemporanea con altre 140 città italiane, la terza edizione dello Sport city Day che domenica 17 settembre permetterà a migliaia di persone, da nord a sud dello Stivale, di fare attività fisica nelle piazze, nelle strade e nei parchi dei centri urbani.

Tra le località che, grazie alla Fondazione presieduta da Fabio Pagliara, si trasformeranno per un giorno in una palestra a cielo aperto non poteva mancare Fondi, quest’anno è anche Città europea dello Sport. Intenso il programma messo a punto che interesserà prevalentemente Piazza De Gasperi e il Palazzetto dello Sport.

10:00 – 13:00 – Visite guidate in bici alla scoperta dei monumenti cittadini

16:00 – 23:00 – Torneo di Teqball

16:00 – 21:00 – Dimostrazione di basket

16:00 – 21:00 – Dimostrazione di scherma

16:00 – 21:00 – Dimostrazione di Akido

Tutte le iniziative, ad eccezione del 1° European basket contest che si svolgerà dal 15 al 17 settembre presso il Palazzetto dello Sport di via Mola di Santa Maria, si terranno in piazza De Gasperi.

La giornata – fa sapere la Fondazione – nasce dal felice matrimonio tra la filosofia del benessere fisico e la riappropriazione degli spazi cittadini. Il D day è sport nei contesti urbani e all’aria aperta ma socializzazione e condivisione di valori quali la cultura della sostenibilità e l’educazione ambientale.

Visite, tornei e dimostrazioni sono gratuiti.

L’evento rientra nel programma ufficiale di Fondi Città europea dello Sport 2023 ed è promosso dalla Fondazione Sportcity con il patrocinio del Comune di Fondi e del Coni. Media partner Radio Show Italia 103.5.