Domani 21 settembre Gianfranco Pannone e i fratelli Latilla per “Immagini dal lavoro”

La serata del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXII di giovedì 21 settembre – ore 21.00 in Sala Carlo Lizzani – è dedicata alle “Immagini dal lavoro”. La sezione principale della rassegna è una retrospettiva di film, cortometraggi e documentari sul tema del lavoro, uno dei motivi ricorrenti del cinema di Giuseppe De Santis. Le proiezioni e gli incontri costituiscono occasione per riflettere sull’importanza del cinema che ha affrontato e affronta – con i toni della denuncia, della commedia o in chiave di reportage documentaristico – il tema del lavoro: dalla condizione operaia alla mobilitazione sindacale, dalla consapevolezza del ruolo del lavoratore allo spirito politico, dai mutamenti del contesto sociale e culturale ai risvolti del disagio e della marginalità del nostro tempo.

La sezione si apre con un doppio appuntamento: il cortometraggio “Il guerriero” (2022) dei giovani cineasti pontini Francesco e Gianmarco Latilla, e il film documentario “Via Argine 310” (2022) di Gianfranco Pannone. Il primo – dove il sogno agonistico del protagonista si scontra con una realtà fatta di compromessi e con i torbidi inganni del malaffare sintetizzati nella figura di un malavitoso – è stato selezionato e premiato in numerosi festival sia in Italia che all’estero; il secondo, proiettato con successo in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, racconta con il piglio della denuncia ma al tempo stesso con la sensibilità e l’intento di raccontare gli aspetti umani e di entrare nelle dinamiche dei rapporti tra gli individui, la vicenda degli ex lavoratori Whirlpool di Napoli - Ponticelli. Protagonista e voce narrante del film di Pannone è Alessandro Siani, che era appena un ragazzo quando suo padre, operaio specializzato all’Alfasud di Pomigliano, subì per lungo tempo la cassa integrazione.

Tutte le iniziative del festival sono a ingresso gratuito. Il programma completo è scaricabile dal sito www.assodesantis.it.