Un podio tutto italiano al campionato europeo per atleti con sindrome di Down

C’è anche il fondano Giuseppe Sommese tra gli atleti che hanno portato in alto i colori della bandiera italiana in occasione del campionato europeo per atleti con sindrome di Down che si è svolto a Padova dal 5 al 9 settembre. Nonostante quest’anno, purtroppo, le altre nazioni non siano riuscite ad iscrivere propri atleti, il livello della competizione è stato altissimo. La partecipazione di tanti italiani al campionato dimostra l’attenzione riservata dai club di tennis del Bel Paese ai tennisti con sindrome di Down ma anche la serietà, la dedizione e l’impegno con cui ognuno dei partecipanti si è preparato per il prestigioso appuntamento agonistico.

A Giuseppe Sommese, che ha conquistato il secondo gradino del podio assieme al compagno di squadra e amico fraterno Federico Morgagni, vanno le congratulazioni del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto in rappresentanza dell’amministrazione e dell’intera Città di Fondi. “Onore a Giuseppe Sommese - ha commentato il primo cittadino - ma anche ai suoi allenatori Luigi e Pietro Maggiacomo e al Circolo Tennis Fondi che ha coltivato questo grande talento”.

L’atleta fondano aveva già conquistato nel 2021 una medaglia d’oro ai campionati europei C21.