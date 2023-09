A 510 anni dalla nascita di Giulia Gonzaga, va in scena la vita della contessa

C'è grande attesa per il debutto della rappresentazione teatrale dal titolo: “Giulia Gonzaga la contessa di Fondi tra amori, intrighi e rivalità” organizzata dall'Associazione il “Drappo dell'Assunta” in collaborazione con l'Associazione Pro Loco Fondi Aps con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Stefania Maria Giulia Di Benedetto, racconta le vicende più salienti della vita di Giulia Gonzaga, figura storica enigmatica e dalle mille sfaccettature che fu determinante per la storia di Fondi e non solo. Colei che venne celebrata come la più bella dama del Rinascimento, nacque nel 1513 a Gazzuolo, presso Mantova, da un'importante famiglia e venne data in sposa giovanissima a Vespasiano Colonna, conte di Fondi e duca di Traetto.

Rimasta presto vedova e senza figli condusse il resto della vita in modo atipico diventando eccezionalmente popolare e intrecciando nodi di cultura, potere e religione propri di molti intellettuali rinascimentali. Una figura di donna affascinante che armata della sua bellezza e della sua intelligenza, si mosse con destrezza tra fede, amore e politica.

In scena circa quaranta persone, tra figuranti e attori per raccontare, tra leggenda e realtà, quella che è stata l’epoca più avvincente ma anche quella più buia della storia di Fondi.

Si ringraziano l'Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi per la concessione del complesso San Domenico e il Comune di Fondi per l'utilizzo dell'Auditorium comunale. Si ringraziano inoltre l’Associazione Culturale “Querce Radici e Tradizioni”; gli “Amici del Presepe Vivente di Monte San Biagio” e la “Ars Historica SSD - Corsi di Scherma Storica e Artistica”. Costumista: Marisa De Bonis dell'Associazione “La Corte dei Caetani”; Trucco e parrucco: JDG Jessica Parrucchiere.

Per info: Drappo dell'Assunta - Tel. 3403383624 - Pro Loco Fondi - Tel. 3297764644 (anche WhatsApp).