Chiusura Stagione Estiva e Nuovi Orari Invernali del Parco Nicholas Green

Con immensa gioia annunciamo la chiusura della stagione estiva al Parco Nicholas Green Fondi. Dopo mesi di rinnovamento e dedizione, abbiamo trasformato un luogo per molto tempo non valorizzato in un punto focale, puntando i riflettori sulle sue bellezze e sulle sue potenzialità.

Dopo l’inaugurazione dello scorso 20 Luglio, alla presenza di figure istituzionali e dei molti concittadini, la stagione estiva è stata un trionfo di eventi, intrattenimento e collaborazioni. L’assessore Stefania Stravato afferma:

E' impressionante vedere come una comunità può riunirsi e dare vita a uno spazio che era stato per molto tempo poco valorizzato. Questo parco è un simbolo di ciò che possiamo realizzare insieme.

Danilo Pannozzo, Presidente dell'Associazione giovanile ItalYoung, esprime il suo entusiasmo:

Abbiamo avuto la fortuna di collaborare con tanti partner locali come il Bar Millennium, Rott Cafè e associazioni del territorio come Piccoli geni e Atuttotondo. La nostra missione di educazione stradale, portata avanti con il sostegno di Fabio Trinca, continua a essere al centro della nostra visione. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa stagione un successo!

Roberto Scaringella, Presidente dell'ASD Phoenix Team, aggiunge:

Grazie al supporto dei numerosi partner, stiamo cercando di creare attività sportive e ludiche che coinvolgano socialmente la comunità e che possano rivalutare il quartiere 167 della città di Fondi.

Le attività del parco sono in continua evoluzione e cogliamo l’occasione per invitarvi all’appuntamento, ormai fisso del giovedì, con Luigi Mazzarrino che, con l’aiuto di On game Fondi, delizia le serate con giochi da tavolo interattivi e dinamici.

In vista della stagione autunnale, siamo lieti di annunciare nuovi orari di apertura: tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00 e il fine settimana dalle 10:00 alle 13:00. Vi invitiamo a unirvi a noi e a scoprire le nuove attività che stiamo pianificando.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, visitate il nostro sito web www.parconicholasgreenfondi.it e sintonizzatevi con i nostri radio partner: Radio City Live e Radio Spazio Blu.

Un ringraziamento speciale al nostro sponsor tecnico: Rebike Fondi.

Vi aspettiamo numerosi per un autunno ricco di emozioni al Parco Nicholas Green Fondi!