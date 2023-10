Sperlonga: questo fine settimana doppio appuntamento al Museo per il FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXI

Doppio appuntamento nel prossimo fine settimana al Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga per il FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXII: sabato 7 ottobre il Concerto di colonne sonore del Soundtrack Ensemble “CIAK, SI ASCOLTA!”, domenica 8 la proiezione dell’emozionante film “Ennio” (Giuseppe Tornatore, 2021), ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 indimenticabili colonne sonore.

Gli appuntamenti – in programma alle ore 18.00 – sono a ingresso gratuito, consentito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il concerto “CIAK, SI ASCOLTA!” è un progetto cinematografico e musicale ideato nel 2008 dall’Associazione Giuseppe De Santis nell’ambito del FONDIfilmFESTIVAL e sviluppato nel corso degli anni da Marco Grossi e Gabriele Pezone. I protagonisti di questo “viaggio” attraverso alcune delle più belle ed emozionanti colonne sonore della storia del cinema saranno Tania Tuccinardi (voce), Gabriele Pezone (pianoforte e arrangiamenti), Laura Venditti (sassofono) e Marco Grossi (introduzione ai brani).

Tania Tuccinardi – new entry del Soundtrack Ensemble – nel 2007 viene scelta da Riccardo Cocciante per il ruolo di Giulietta nell’opera popolare “Giulietta e Romeo” di Cocciante e Pasquale Panella. Inizia da qui la sua carriera artistica, interpretando negli anni successivi ruoli importanti in vari spettacoli musicali. Nel 2016 entra a far parte del cast storico di “Notre Dame de Paris” di Cocciante e Panella interpretando Fiordaliso. Nel 2017 interpreta il ruolo di Esmeralda. Parallelamente al teatro, Tania porta avanti anche altri progetti che abbracciano vari stili musicali, dal musical al pop, al jazz e alla bossa nova. Il 2 giugno 2020, a Codogno, ha cantato l’Inno di Mameli di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.