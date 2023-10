Successo del MOF alla Fruit Attraction di Madrid coronato dalla visita di Lollobrigida allo stand

Il Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi (MOF) si è distinto come uno dei protagonisti principali dell’ultima edizione della Fruit Attraction di Madrid, la prestigiosa fiera internazionale che si è chiusa oggi (5 ottobre). MOF ha presentato con orgoglio i suoi prodotti agroalimentari di alta qualità e la straordinaria capacità imprenditoriale delle aziende partner presso il proprio spazio espositivo situato nel Padiglione 3, stand A03.

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha onorato MOF con una visita allo stand durante la fiera. Durante il suo incontro con il presidente Bernardino Quattrociocchi, l’ad Enzo Addessi e il direttore Roberto Sepe, il ministro ha elogiato l'impegno di MOF nella valorizzazione della cucina italiana, consegnando un prestigioso attestato di riconoscimento per la candidatura delle eccellenze italiane a Patrimonio UNESCO. Come già accaduto in altre occasioni, la sinergia tra il ministro Lollobrigida e MOF è parsa evidente, con una visione comune per il futuro del settore, in cui i mercati dovranno giocare un ruolo chiave.

Il presidente Quattrociocchi spiega: La Fruit Attraction ha rappresentato un'opportunità straordinaria per MOF di mostrare al mondo l'eccellenza dei prodotti agroalimentari che quotidianamente transitano nel mercato e far conoscere tutti i servizi di MOF, che lo rendono un hub ortofrutticolo unico. Siamo grati al ministro Lollobrigida per il suo sostegno e per il riconoscimento della nostra missione.

L'amministratore delegato Addessi, aggiunge: La partecipazione a eventi internazionali come la Fruit Attraction fa parte del nostro impegno continuo nell'internazionalizzazione. Vogliamo promuovere i prodotti del nostro territorio e sostenere le aziende locali nella loro espansione globale.

Fruit Attraction si svolge annualmente presso l'Ifema Feria de Madrid ed è un evento noto per la sua costante crescita, confermata anche nell’edizione appena conclusa. MOF è stato accompagnato durante questi tre giorni da aziende di eccellenza come Italfrutta Di Manno, Forcina, CSC Lazio ed Eureka, contribuendo a renderne la partecipazione ancora più speciale.