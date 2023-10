La solidarietÃ  del sindaco Maschietto a seguito degli atti intimidatori ai danni del Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza Monica Sansoni

A seguito del Consiglio comunale dello scorso 28 settembre durante il quale, a nome dell’intera Pubblica Assise, l’assessore Sonia Notarberardino ha espresso solidarietà al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni e al sindaco di Lenola Fernando Magnafico per le gravi intimidazioni ricevute, il primo cittadino Beniamino Maschietto e l’intera amministrazione tornano a manifestare vicinanza per un nuovo grave episodio avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì. L’auto della dottoressa Sansoni, parcheggiata sotto la sua abitazione a Latina, è stata infatti danneggiata con un corpo contundente.

Torniamo ad esprimere – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore Sonia Notarberardino - una ferma condanna verso il grave episodio che, siamo sicuri, non scalfirà la rettitudine di Monica Sansoni e non la scoraggerà nel compiere le quotidiane scelte coraggiose che il suo ruolo di garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza richiede ogni giorno. Oltre ad esserle tutti vicini, esortiamo la dottoressa Sansoni a proseguire nel suo lavoro senza esitazioni. Auspichiamo che le forze dell’ordine individuino e assicurino alla giustizia chi utilizza mezzi violenti per raggiungere i propri obiettivi, qualunque essi siano.