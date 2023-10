Sperlonga: il 15 ottobre la gara "Sulla Via di Ulisse" valida per il New Marathon Lazio

Saranno oltre 300 i partecipanti alla quarta edizione della Sulla Via di Ulisse, la classica di mountain bike che domenica a Sperlonga (LT) metterò la parola fine ai circuiti New Marathon Lazio e Mtb Centro Italia. Una stima probabilmente per difetto, perché già il limite di 300 è stato raggiunto dalle iscrizioni arrivate alla società organizzatrice, ma bisogna tenere conto di quelle che solitamente arrivano – e in gran numero – nella settimana antecedente l’evento. C’è grande curiosità per conoscere chi sarà a raccogliere l’eredità di Samuele Giuseri e Sabrina Di Lorenzo, vincitori della passata edizione di una gara che non ha mai visto alcun biker bissare la vittoria dell’anno precedente: sarà la volta buona?

Tre sono i percorsi previsti: il Marathon da 61 km per 1.890 metri di dislivello con un anello da ripetere due volte, il Point to Point di 37,65 km per 1.186 metri e il tracciato cicloturistico di 20 km. Partenza per quest’ultimo percorso anticipata alle 9:00, per le due gare alle 9:45, sempre da Piazza Europa nel centro storico di Sperlonga, ma l’epicentro della corsa, con tutti i servizi pre e post gara sarà nel vicino Campo Sportivo Comunale in Via Salette. A fine gara grande ristoro finale per tutti. Ma non è tutto: nel corso del weekend ci sarà anche un testimonial d’eccezione, il campione d’Italia di trial Diego Crescenzi (ammirato anche in tv a “Lo Show dei record”) che effettuerà due esibizioni acrobatiche in sella alla sua bici. I suoi show sono previsti alle 11:00 e alle 15:00.

C’è ancora possibilità di aderire alla gara, al costo di 35 euro per la Marathon e 30 per la PtP, 20 euro per la cicloturistica (ma nel weekend di gara il presso sale a 30 euro). Nella Marathon verranno premiati i vincitori assoluti e i primi 5 di ogni categoria, nella Point to Point i primi 5 per ogni categoria in gara. Premiazioni fissate per le ore 13:30.

Per informazioni: Aurunci Cycling Team, www.sullaviadiulisse.it.